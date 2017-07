Wenn ihr keine Lust habt, den PTR von Overwatch zu laden, um Doomfist zu zocken, dann haben wir gute Neuigkeiten. Der neueste Held erscheint schon kommende Woche!

Overwatch – Faustkampf im Hero-Shooter

Fans haben schon eine ganze Weile auf den kräftigen Herren gewartet. Und ab dem 27. Juli 2017 dürft ihr endlich auf PC, PS4 und Xbox One loslegen.

Dabei setzt Doomfist allen voran auf seine namensgebende Faust, um die Feinde in die Luft zu schleudern und dort zu bearbeiten. Zudem kann er mit großem Schwung seine Gegenüber an Wände pinnen oder verschießt in bester Iron-Man Manier Projektile aus seiner Hand.

Wir sind gespannt, wie sich Doomfist ins Roster einfügt und das Meta-Game verändert! Sicher ist: Die ersten Tage kommt es auf euren PC und die Internetleitung an, denn Doomfist wird ein garantierter Pick auf beiden Seiten sein!