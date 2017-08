Mit dem Start der Overwatch Summer Games am 09. August kommt auch Lúcioball zurück – sowohl in seiner Ranked wie auch Unranked Variante. Und diesmal dürft ihr Competitive Points sammeln!

Auf Twitter bestätigte Blizzard, dass ihr eine gewisse Menge an CP für den Modus bekommt. Wie viel genau, sagten sie aber noch nicht. Sicher ist nur: Es ist weniger als für ein reguläres Ranked Match, weil die Partie im Fun-Mode ohnehin viel kürzer ausfällt.

Yes! The amount will be different, though, as games are shorter than traditional Competitive Play gamemodes.

— Overwatch (@PlayOverwatch) August 3, 2017