Blizzard hat kürzlich erläutert, warum Terry Crews nicht Doomfist in Overwatch ist.

Overwatch – Sahr Ngaujah statt Terry Crews

In einem Interview mit Gamespot antwortet Blizzard auf die Kritiken der Overwatch Fans. Blizzard hat sich nämlich für Sahr Ngaujah statt Terry Crews entschieden.

Blizzards Senior Designer Michael Chu sagt:

„Wir lieben Terry. Terry ist unglaublich. Er war sogar da und hat uns besucht. Wir hatten eine tolle Zeit. Aber als wir nach Doomfist geschaut haben, haben wir nach etwas Spezifischem für diese Rolle im Spiel und alles gesucht. Als wir am Anfang des Vorsprechens waren, haben wir Sahr gehört. Er ist der Schauspieler von Doomfist und er hat uns sofort überzeugt. Als wir seine Stimme gehört haben war es nach dem Motto „heilige Scheiße, er ist Doomfist.“

Vor kurzem hat Crews den Hauptsitz von Blizzard in Irvine Kalifornien besucht, daher besteht noch eine Chance. Er könnte irgendwann eine andere Rolle übernehmen. Statt in Overwatch hat Crews aber eine der Hauptrollen in Microsofts Crackdown 3 bekommen.

Doomfist erscheint offiziell im Spiel am 27. Juli. Soweit ist er nur am PC im Public Test Realm verfügbar. Zusätzlich dazu hat Blizzard eine Game of the Year Edition angekündigt. Diese erscheint 1 Tag nach Doomfist am 28. Juli.

Diese Version beinhaltet Skins für verschiedene Charaktere und InGame Boni für Diablo 3, World of Warcraft, Heartstone und Heroes of the Storm.