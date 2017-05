Entwickler Overkill und Publisher Starbreeze gaben am Wochenende bekannt, dass Overkill’s The Walking Dead erst später erscheint. Anstatt Ende 2017 soll es nun erst in der zweiten Hälfte 2018 auf den Markt kommen.

Overkill’s The Walking Dead – Mehr Zeit für ‚volles Potenzial‘

Dabei sagte Starbreeze CEO Bo Andersson Klint, dass die Verschiebung aus dem erhöhten Zeitbedarf resultiere, um das ‚volle Potenzial‘ des Spiels zu entfalten. Kurzum: Die typische Ausrede, wenn Spiele verschoben werden.

Schon im Jahr 2014 kündigten der Publisher und Entwickler das Spiel an. Hierbei handelt es sich um einen Koop First Person Shooter mit Action-, RPG und Survival Horror sowie Stealth Elementen. Während euer Partie übernehmt ihr die Rolle von Überlebenden, die sich der fleischfressenden Zombies erwehren. Dabei wolle man sich auf neue Charaktere und neue Geschichten konzentrieren. Immerhin: Am Mittwoch, den 10. Mai, gibt es einen ersten Einblick ins Spiel (siehe unsere News zuvor).

Overkill’s The Walking Dead erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Zudem befindet sich eine VR-Erfahrung in Arbeit, die aber noch keinen Termin hat.