Team17 und Indie-Entwickler Ghost Town Games aus Cambridge haben heute angekündigt, dass Overcooked am 27. Juli frisch auf der Nintendo Switch serviert wird.

Overcooked – Infos zur Switch-Version

Das Zwiebelkönigreich befindet sich in brodelnder Gefahr und nur die raffiniertesten Köche können es retten. Im Kampagnenmodus müssen Spieler sich durch zahlreiche grausame und ungewöhnliche Küchen arbeiten, um zu Chefköchen zu werden, die in der Lage sind, es mit einer bösen essbaren Macht aufzunehmen, die sich im ganzen Land ausgebreitet hat. Spieler können die Kampagne im Alleingang erledigen oder sich im klassisch chaotischen Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern zusammentun. Sie müssen eine Reihe verschiedener Gerichte zubereiten und zusammenarbeiten, um zum ultimativen Koch-Team zu werden. Es gibt außerdem neun kompetitive Versus-Levels, an denen man sich zu zweit oder zu viert versuchen kann.

Die Overcooked: Special Edition enthält das Hauptspiel von Overcooked, sowie die zusätzlichen Inhalte „The Lost Morsel” und „Festive Seasoning”. Mit der Nintendo Switch™ können die Spieler Overcooked to-go überallhin mitnehmen. Mit HD Rumble wird das Küchen-Chaos noch spaßiger.

Die Special Edition enthält:

44 Kampagnen-Levels – alleine oder im lokalen Koop mit bis zu drei Mitspielern spielbar

9 Versus-Levels, um lokal Kochmütze an Kochmütze zu zweit oder zu viert spielen zu können

22 verschiedene spielbare Chefköche. Auf dem Weg zu kulinarischem Ruhm können Spieler die Rolle von Menschen, Waschbären, Dinosauriern, Französischen Bulldoggen, Robotern oder gar Rentieren übernehmen

Zahlreiche verrückte Küchen mit diversen Rezepten, die es zu meistern gilt – von Suppe und Burritos über Burger bis hin zu Fish & Chips und weiteren Köstlichkeiten.

Die Overcooked: Special Edition steht ab dem 27. Juli im Nintendo eShop für 19,99€ zum Download für die Nintendo Switch™ bereit.