Seit Sommer 2021 möchten viele Spieler lieber in online Casinos ohne 1€ Limit spielen. Der Grund hierfür liegt in den neuen Regularien des deutschen Glücksspielgesetzes. Diese schreiben vor, dass Anbieter mit einer deutschen Lizenz nur noch einen Höchsteinsatz von 1€ pro Spielrunde anbieten dürfen. Und das sind leider nicht mal alle Änderungen, die der neue Glücksspielstaatsvertrag mit sich bringt.

Warum gibt es im online Casino das 1€ Limit überhaupt?

Online Casinos ohne 1€ Limit werden immer beliebter, denn seit Juli 2021 ist man in virtuellen Spielhallen, die über eine deutsche Lizenz verfügen, gewaltig im Spielen eingeschränkt. Aber wieso wurde diese 1 Euro Regel überhaupt aufgestellt? Die deutsche Regierung rechtfertigt die Regelung damit, dass sich die Spieler nicht mehr hoch verschulden können, wenn sie nur noch geringe Maximaleinsätze machen können. Um das Ganze noch ein wenig zu verschärfen, kommt zusätzlich eine monatliche Einzahlungsgrenze von maximal 1000€ im Online Casino Deutschland dazu. Des Weiteren kommen noch einige andere Einschränkungen dazu, die den Spaß am Spielen ganz schön vermiesen.

Wer meint, er könnte das alles umgehen, indem er sich bei mehreren Online Casinos ein Konto eröffnet, liegt falsch. Es sollen nämlich zukünftig alle Transaktionen eines jeden einzelnen Spielers aus Deutschland in einer zentralen Datenbank zusammenlaufen. Auch die Einzahlungen bei verschiedenen Anbietern werden dann auf einem einzelnen Spielerkonto erfasst und es wird nicht mehr möglich sein, dies zu umgehen. Inwiefern dieses Vorhaben der Regierung in der Realität tatsächlich umsetzbar sein wird, kann man heute noch nicht sagen. Das Spielverhalten eines jeden einzelnen zu kontrollieren wird sicher eine nicht allzu leichte Aufgabe werden. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das in Zukunft entwickelt.

Aber es gibt ja glücklicherweise auch noch Online Casinos ohne deutsche Lizenz, die jedoch über eine EU-Lizenz, z.B. aus Malta, verfügen. Diese Anbieter sind genauso sicher, werden auch von staatlicher Seite reguliert und bieten trotzdem noch den vollen Spielspaß. Hier spielt man nach wie vor ohne 1€ Limit, ohne 5-Sekunden Regel, ohne Einzahlungslimit oder weitere Einschränkungen. Andere Staaten sehen die Lage eben etwas entspannter.

Ist man im online Casino ohne 1€ Limit genauso sicher?

Die Frage, ob man in einem online Casino ohne 1€ Limit auch sicher spielt, stellen sich viele Spieler, die gerne ohne Regularien spielen würden. Da man ohnehin lizenzierte Online Casinos aufsuchen sollte, wenn man mit Echtgeld spielen will, können wir euch die Online Spielhallen mit EU Lizenz oben in unseren Listen empfehlen. Auch diese Anbieter sind seriös. Sie haben lediglich eine Lizenz außerhalb Deutschlands und müssen sich aus diesem Grund auch nicht an die deutsche Gesetzgebung halten. Andere europäische Länder sind in Bezug auf das Glücksspiel etwas offener eingestellt. Schließlich ist es nur ein kleiner Bruchteil der Gesamtspielerschaft, die in eine Glücksspielsucht abrutscht.

In anderen EU-Staaten setzt man offensichtlich noch mehr auf die Eigenverantwortung der Spieler. Durch die Glücksspiellizenz wird dennoch sichergestellt, dass das EU Online Casino überwacht wird und jederzeit faire Spielbedingungen vorliegen. Verstößt ein Casino Betreiber gegen die strengen Lizenzbedingungen, wird ihm die Lizenz entzogen und er darf kein Glücksspiel mehr anbieten. Dies ist keinesfalls im Interesse eines seriösen Anbieters. Ihr könnt also in Online Casinos auch ohne deutsche Lizenz ohne Bedenken spielen. Bei Unternehmen, die beispielsweise ihren Sitz in Malta, Gibraltar oder auch in Curacao haben, liegt eine EU Lizenz und ihr seid dort genauso sicher, spielt aber ohne 1€ Limit und andere Einschränkungen.

Achtet aber immer darauf, dass auch tatsächlich eine gültige Lizenz vorliegt. Die meisten Online Casinos geben im unteren Bereich ihrer Webseite Aufschluss darüber. Keine Sorge, ihr könnt legal spielen, denn innerhalb der EU gilt Dienstleistungsfreiheit und ihr dürft als Verbraucher alle Dienstleistungen aus anderen EU-Staaten in Anspruch nehmen.

