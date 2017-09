Das Zelda-mäßige Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas hat sich erstaunlicherweise am meisten auf der Nintendo Switch verkauft. Laut FDG Entertainment sind die Käufe auf der Konsole höher als auf der PS4, Xbox One und PS Vita zusammen.

Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas – Eine Heimat für Indies

Ähnlich wie auch Wonder Boy: The Dragon’s Trap from Lizardcube, hat sich Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas von Entwickler Cornfox & Bros und Publisher FDG Entertainment auf der Switch gut verkauft. Um genau zu sein dort sogar besser, als auf allen anderen Konsolen.

Für alle die Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas nicht kennen, der Titel ist zu aller erst für iOS im November 2013 erschienen. 2015 ist der Titel dann auch für PC und Mac erschienen, worauf dann 2016 ein PS4, Xbox One und Android Release kam. Dieses Jahr gab es dann schlussendlich noch einen Release für die PS Vita, sowie für die Nintendo Switch.

Obwohl der Titel deutlich später für die Nintendo Switch erschienen ist (22. Juni 2017), hat sich der Titel dort öfter als auf der PS4, Xbox One und PS Vita zusammen verkauft. Diese Neuigkeiten gab es von dem folgenden Tweet:

We can also confirm #Switch being a great home 4 Indies! #Oceanhorn sold more copies on #NintendoSwitch than all other consoles combined. <3 pic.twitter.com/bUzSoSeFWR — FDG Entertainment (@FDG_Games) 12. September 2017

Wichtig dabei ist, dass FDG Entertainment absichtlich „Konsolen“ sagt und damit PC, Mac und Mobilegeräte ausnimmt. Letzteres hat wahrscheinlich die meisten Verkaufszahlen gehabt.

FDG bestätigt zudem, dass „die Verkäufe auf allen Plattformen gut waren“, aber auf der PlayStation Vita am schlechtesten.

Sales have been very good on every platform but Vita had the lowest sales in comparison. — FDG Entertainment (@FDG_Games) 13. September 2017

Die PS Vita dürfte mehr zwar mehr Besitzer haben als die Switch, aber trotzdem hat sich auf Nintendos neuer Konsole der Titel am besten verkauft. Das ist wahrscheinlich ein Testament dafür, dass die Fanbase ziemlich lange darauf gewartet hat diese Erfahrung auf der Konsole zu machen.

Eine Fortsetzung des Oceanhorn 2: Knights of the Lost Real ist bereits angekündigt worden und befindet sich aktuell in der Entwicklung.