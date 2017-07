Gestern veröffentlichte NVIDIA den neuen Game-Ready-Treiber für LawBreakers. LawBreakers unterstützt als erster Titel ShadowPlay Highlights.

Nvidia – Infos zum neuesten Treiber

GeForce Game Ready-Treiber stellen die beste Spielerfahrung für die neuesten Spielveröffentlichungen sicher – dank zusätzlicher Optimierungen und Leistungsverbesserungen. Der neuste Treiber liefert Updates und Verbesserungen für LawBreakers, EVE: Valkyries Ultra-Grafik-Upgrade, Fortnites Early Access Release, ARK: Survival Evolveds offiziellen Release, und den Release von Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Game Ready für LawBreakers, Ark Survival Evolved, Dark and Light und Hellblade: Senua’s Sacrifice!

Stets vor oder am Tag der Veröffentlichung bieten Game-Ready-Treiber die beste Erfahrung für GeForce-Spieler, weil NVIDIA bis zur letzten Minute an der Optimierung der Leistung und der perfekten Spielqualität arbeitet. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft außerdem das WHQL-Zertifikat. Der neue Treiber unterstützt die offizielle Veröffentlichung von LawBreakers, ARK: Survival Evolved, Dark and Light und Hellblade: Senua’s Sacrifice.