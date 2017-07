Gestern fügte Shiro Games eine neue Fraktion, den Bären-Clan, zu ihrem Wikinger-Strategiespiel Northgard hinzu.

Northgard – Infos zum Bären-Clan

Die Mitglieder des Bären-Clans werden als die widerstandsfähigsten Kämpfer Northgards gefürchtet und brillieren in defensiven Kriegen. Sie stammen aus den nördlichsten Ecken des Reiches und sind dadurch bestens für die bitterkalten Winter in Northgard gewappnet.

Als tapfere Verteidiger des Landes bekommen die Mitglieder des Bären-Clans während des Winters wichtige Boni sowie zwei exklusive Krieger: die Schildmaid, eine wahre Beschützerin ihres Volkes, die den alten Clan-Chef ablöste sowie den Panzerbären, ein mächtiger aber defensiver Krieger, der nicht in feindliche Territorien eindringen kann.

Der neue Clan kommt mit einem Update, das eine Reihe von Verbesserungen beinhaltet verfeinerte KI, Balance-Änderungen und Bugfixes. Mehr Details findet ihr in den Patch Notes.

Northgard wurde am 22. Februar via Steam Early Access veröffentlicht und ist danach schnell zu einem der populärsten Strategiespiele auf der Plattform geworden. Es wurde in den Wochen nach dem Launch regulär als einer der globalen Top Seller gefeatured.