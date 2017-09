Grasshopper Manufacture hat einen neuen Synchronsprecher für Travis Touchdown in No More Heroes: Travis Strikes Again.

No More Heroes: Travis Strikes Again – Neue Stimme

Letzte Woche hat Entwickler Grasshopper Manufacture ihr nächstes Spiel namens No More Heroes: Travies Strikes Again offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um den dritten Titel des No More Heroes Franchise.

Mit der Ankündigung gab es auch einen Trailer. Die Leute haben jedoch spekuliert, ob sich die Stimme von Travis Touchdown geändert hat. Gestern hat der alte Synchronsprecher Robin Atkin Downes dies auf Twitter bestätigt.

There's this sense of doom running down my spine like it's… Like it's trying to suck the life out of me! — Robin Atkin Downes (@Robin_A_Downes) 2. September 2017

Extremely disappointed…Whadaya say, bro? Join me. Let's see how far we can take this. @suda_51 #PerformanceMatters — Robin Atkin Downes (@Robin_A_Downes) 2. September 2017

Zudem hat Robin Atkin Downes Fans retweetet, die auch ihre Enttäuschung mitgeteilt haben. Dabei hat er den #PerformanceMatters benutzt und den bekannten Game Director Goichi „Suda51“ Suda markiert.

Ob Downes zurückkehrt ist aktuell noch fraglich. Es scheint aber mit dem SAG-AFTRA Streik zu tun zu haben. Soweit ist es noch nicht bestätigt, aber ein anderer Grund wäre schwierig vorzustellen. Viele Fans haben zudem darauf hingewiesen, dass Downes einen guten Job gemacht hat Travis Touchdown ins Leben zu bringen. Nichtsdestotrotz bemerken viele Fans nicht mal den Unterschied. Das zeigt, dass sie einen guten Ersatz gefunden haben.

Downes ehemaligen Rollen in Spielen sind ziemlich lang. Darunter zählen Rollen wie in der Uncharted Serie, The Last of Us, Ratchet and Clank, Tomb Raider, Gear of War, Saints Row und viele viele viele weitere große und kleine Serien. Wahrscheinlich kennt man ihn am besten für seine Arbeit als Kazuhira Miller in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und Metal Gear Solid Peace Walker.

No More Heroes: Travis Strikes Again erscheint irgendwann nächstes Jahr exklusiv für die Nintendo Switch.