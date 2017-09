No More Heroes: Travis Strikes Again muss nicht zwangsläufig ein Exklusiv-Spiel für Nintendo Switch bleiben. In einem Interview mit den Kollegen von DualShockers sprach Director Goichi „Suda51“ Suda über das Spiel.

No More Heroes: Travis Strikes Again – Suda51 liebt die Entwicklung auf Nintendo-Plattformen

So sagte er, dass er es liebe für Nintendo Konsolen zu entwickeln. Jede neue Hardware besitzt irgendein cooles Gimmick, das andere Plattformen nicht besitzen. Bei der Wii war es der Controller, dessen Möglichkeiten überhaupt erst als Inspiration für No More Heroes dienten. Es bot so viele Features, die anderswo einfach nicht möglich waren. Auch der Gamecube-Controller war verschieden, schließlich hatten die Buttons andere Positionen.

Und nun ist die Switch da, mit der es sich bequem unterwegs oder zu Hause am TV spielen lässt. Suda-san denkt, dass Nintendo „der größte Punk“-Hersteller bei Konsolen ist. Sie versuchen immer neue Dinge, die andere Hersteller nie wagen. Mit jeder neuen Hardware fühlt er, wie sein Erschaffer-Sinn gefordert wird. Und weil Nintendo immer etwas revolutionäres schafft, will auch er stets eine Revolution auf den Markt bringen.

Auf die Frage hin, ob No More Heroes: Travis Strikes Again exklusiv für Switch erscheint, sagte er aber „Ja“ und fügte ein „Vielleicht“ hinzu. Das ist nicht überraschend, denn der Erstling erschien als No More Heroes: Heroes‘ Paradise für PS3 und Xbox 360 einige Jahre nach Launch auf der Wii. Nur No More Heroes 2: Desperate Struggle blieb ein Exklusivtitel für Wii.