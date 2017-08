Goichi „Suda51“ Suda hat Anfang des Jahres bereits enthüllt, dass er an No More Heroes für Switch arbeitet. Nun ist die Katze aus dem Sack! No More Heroes: Travis Strikes Again erscheint 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Und wir haben frisch vom Nindies Summer Showcase 2017 erste Infos zum Spiel.

No More Heroes: Travis Strikes Again – Sieben Jahre nach dem Vorgänger

Dabei setzen die Entwickler auf die Unreal Engine 4, sodass der allseits bekannte Look des Spiels noch kerniger aussieht. Travis Strikes Again spielt sieben Jahre nach den Ereignissen von No More Heroes. The Bat, ein maskierter Charakter, will Rache an Travis, weil er seine Tochter umgebracht hat. Als die beiden ihren Kampf austragen, werden sie von der Konsole Death Drive Mk. II aufgesogen. Um zu entkommen, müssen sie die sechs verschiedenen Spiele zusammen mit den dazugehörigen Bossen besiegen.

Während das Spiel von Grasshopper Manufacture entwickelt und von Suda51 geleitet wird, unterstützen diverse Indie-Entwickler die Produktion. Bisher ist nur sicher, dass Hotline Miami ebenfalls im Spiel ist. Es dürfte spannend zu sehen sein, wie Spiele wie Hotline Miami sich auf das Gameplay von No More Heroes auswirken.