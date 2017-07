Nachdem Valve die Steam Awards in Leben gerufen hat, dauert es nicht lange bis No Man’s Sky seinen Auftritt feierte. Allerdings wird die Sache Entwickler Hello Games nicht freuen. Die Spielerschaft will den Titel nämlich zum „Schlechtesten Spiel des Jahres“ küren.

No Man’s Sky – Falsche Versprechen, langweiliges Gameplay

Anstatt Spiele für ihre guten Seiten zu loben, nutzen derzeit größere Massen von Spielern die Gunst der Gelegenheit, um das Exploration-Game für alle schlechten Awards zu nominieren. Dabei wurden mehrere Steam- und Reddit-Threads erstellt, in der andere Nutzer aufgerufen werden, das Spiel für Titel wie „Schlechtestes Spiel des Jahres“ oder „Betrug des Jahrhunderts“ zu voten.

Dass No Man’s Sky so negative Wellen schlagen würde im Rahmen der Steam Awards ist kein Wunder. Gerade einmal zehn Prozent aller Nutzer-Reviews fallen positiv aus. Inzwischen ist auch eine Ermittlung wegen irreführender Werbung eingeleitet worden.

Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, lest ihr sie wie immer bei uns.

Link:

Quelle