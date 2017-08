Hello Games arbeitet weiterhin fleißig an No Man’s Sky. Und noch diese Woche erscheint ein großes, neues Update für das Spiel – Atlas Rising.

No Man’s Sky – Kostenloses Update

Demnach erscheint Patch 1.3 zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt im Laufe der Woche – kostenlos. Dabei haben sich die Entwickler auf die Verbesserung der zentralen Story des Spiels konzentriert und die Möglichkeit hinzugefügt, schnell zwischen Locations zu reisen. Das geschieht über Portale.

Beide Punkte galten zum Launch des Spiels als größte Schwäche – nebst des „es ist nicht das, was die Entwickler sagten“.

Sean Murray, Studio Head, sagte in einer Nachricht an die Fans: „Wir waren still, aber haben stets zugehört. Was wir machen ist viel wichtiger als wir sagen. Aber seit dem Launch haben wir uns zu sehr darauf konzentriert, einfach nur zu machen anstatt zu sagen.“