Nioh – Patch 1.07 ist verfügbar

Koei Tecmo hat heute Patch 1.07 für Nioh veröffentlicht. In einigen Regionen beläuft sich die Nummerierung auch auf 1.08. Dabei gilt es stolze 6,313 GB an Daten durch die Leitung zu jagen.

Nioh – Patch bringt PvP, weibliche Charaktere und mehr

Wenn ihr euch das Datensammelsurium herunterladet, bekommt ihr neue Features, darunter weibliche Transformationsskins, PvP, neue Titel, zwei neue Guardian Spirits, Emotes, Skills und Items. Neben dem Update ist auch der neue DLC „Dragon of the North“ im japanischen Store verfügbar. In den USA und Europa lässt dieser noch ein Weilchen auf sich warten.

Das Spiel ist exklusiv für PlayStation 4 verfügbar.

