Nioh hat sich mehr als eine Millionen Mal innerhalb eines Monats verkauft. Und damit ist es das erfolgreichste Spiel von Koei Tecmo im Westen.

Nioh – General Manager im Interview

Das Spiel erschien im Februar 2017 und überzeugte nicht nur Kritiker, sondern auch die Fans. Für Koei Tecmo gibt es natürlich auch Grund zum Feiern, weil der Titel vor allem im Westen sehr gut ankommt. Yasutomo Watanabe, General Manager von Koei Tecmo, sprach mit MCV UK über das Spiel. „Nioh spiegelt unsere Kreativität und unsere Hingabe sehr gut wider. Es zeigt, warum Team Ninja überhaupt zu einem erfolgreichen Studio wurde. Es ist eine triumphale Rückkehr zu den Stärken des Studios. Und Spieler sowie Medien reagierten sehr positiv.“

Zudem sagt er, dass die Lokalisierung in 15 Sprachen zum Erfolg beigetragen hat. Auch die Demos sind ein Treiber des Erfolges gewesen.

„Aus Sicht der Entwicklung hat der Ansatz von Team Ninja sehr wichtige Resultate erzielt, weil sie die Öffentlichkeit teilnehmen ließen an Entscheidungen. Und das schon früh im Entwicklungsprozess im Rahmen der Alpha Demo. So offen zu sein und das Feedback einfließen zu lassen, hat definitiv geholfen, das Interesse am Spiel zu erhöhen und die Erwartungen zu schüren.“

Außerdem zitiert er Markt-Untersuchungen, um globale sowie regionale Trends zu analisieren, damit Koei Tecmo eine geeignete Strategie entwerfen konnte, um das Spiel auch für westliche Fans zugänglicher zu machen.

Dead or Alive Xtreme 3 – Keine Veröffentlichung im Westen, jetzt definitiv

„Wir versuchen stets, sämtliche territorialen Kulturen mit unseren Spielen zu respektieren,“ sagte er als er nach Dead or Alive Xtreme 3 gefragt wurde. „Das ist auch der Grund, warum wir Dead or Alive Xtreme 3 nicht im Westen veröffentlichen, weil wir denken, dass es nicht die Werte des Westens repräsentiert. Und daher wird es auch nicht westlichen Spielern gefallen. Ich persönlich bin glücklich darüber, dass viele japanische Spiele in westlichen Charts auftreten. Nichtsdestoweniger gibt es keine Grenzen des Entertainment und viele Spieler interessiert es gar nicht, woher ein Spiel kommt. Sie wollen nur, dass es Spaß macht.“

Darüber hinaus will Koei Tecmo „große Spiele für den westlichen Markt“ im nächsten Jahr veröffentlichen. Vielleicht gehört ja Ninja Gaiden dazu, denn der Creative Director von Nioh, Tom Lee, sagte, dass der Schnetzeltitel „die Tore für das nächste Kapitel von Ninja Gaiden“ geöffnet habe.

„Wir wissen, dass viele Fans auf das nächste Ninja Gaiden warten. Und es ist eines der wichtigsten Projekte für uns,“ so Watanabe. „Doch für den Moment können wir nichts ankündigen, aber sobald wir bereit sind, werden wir es tun.“

Quelle