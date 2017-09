Der japanische Nintendo Store hat die Größe von Super Mario Odyssey verraten. Wer keine MicroSD Karte hat ist sogar noch auf der sicheren Seite.

Super Mario Odyssey – Wenig Speicher

Super Mario Odyssey benötigt ungefähr 5,7 GB auf eurer Nintendo Switch, falls ihr es digital kauft. Für die, die keine MicroSD Karte haben, dabei handelt es sich um knapp 22% der 25,9 GB. Dabei sind noch keine Day One Patches einberechnet.

Es ist aber trotzdem nicht viel wert, dass Nintendo es schafft viele ihrer sehr guten Spiele ziemlich klein zu halten. The Legend of Zelda: Breath of the Wild kam mit 13,4 GB, Splatoon 2 mit 3,2 GB, Arms gerade mal mit 2,2 GB und Mario Kart 8 Deluxe mit knapp 7 GB. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, wenn ihr die meisten Spiele die ihr kauft im Laden besorgt.

Laut der Nintendo of America Supportseite, könnt ihr euren Speicher mit einer MicroSD, MicroSDHC oder MicroSDXC Speicherkarte erweitern. Wahrscheinlich müsst ihr irgendwann euren Speicher erweitern und selbst die großen Karten kosten mittlerweile nicht mehr viel. In Relation dazu soll NBA2K18 für die Switch sogar größer als der interne Speicher sein. Da heißt es also aufstocken ist ein Muss.

Super Mario Odyssey gibt es ab dem 27. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch.