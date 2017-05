Wenn ihr euch Nintendo Switch kauft, solltet ihr definitiv über den Kauf einer SD-Karte nachdenken. Denn die ganzen Titel werden den mickrigen Speicher von 32 GB (effektiv 25 GB) sehr schnell aufbrauchen.

Nintendo Switch – Japanische Website gibt Aufschluss über Größen

Auf der japanischen Website hat Nintendo nun die Download-Größen einiger digitaler Spiele veröffentlicht. Individuell nehmen die Titel gar nicht so viel Platz weg. Wenn ihr aber mehrere gleichzeitig auf der Festplatte halten wollt, sieht es schnell anders aus. Alleine The Legend of Zelda: Breath of the Wild benätigt 13,4 GB an Speicher, was mehr als die Hälfte des zur Verfügung stehenden Platzes ist. Indes verschlingt ein Mario Kart 8 Deluxe „nur“ 8 GB von 25 GB.

Doch am größten ist Dragon Quest Heroes 1 + 2. Insgesamt kommen beide Spiele auf 32 GB und passen somit nicht auf die Switch. Kein Wunder also, dass Nintendo eine SD Karte empfiehlt.

Und hier ist die komplette Liste (via Gamespot):

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 13.4GB

Mario Kart 8 Deluxe – 8GB

Puyo Puyo Tetris – 1.09GB

Disgaea 5 – 5.92GB

Snipperclips – 1.60GB

I Am Setsuna – 1.40GB

Dragon Quest Heroes 1 & 2 – 32GB

Nobunaga’s Ambition – 5GB

Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017. Unsere Ausführliche Coverage – mit Videos! – seht und lest ihr in Kürze.

