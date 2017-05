Die Online-Features von Nintendo Switch werden erst zum Release veröffentlicht. Wenn ihr euch also die Konsole kauft, dann müsst ihr einen Day One Patch laden. Was dieser bringt, hat Nintendo heute enthüllt.

Nintendo Switch – Day One Patch bringt Online- und Social Features

Unsere Switch beispielsweise ist bisher nur offline unterwegs, weil die Online-Features, darunter auch der eShop, noch deaktiviert sind.

Und genau das kommt mit besagtem Patch:

Nintendo eShop access

Online multiplayer

Sharing images to social networks

Linking Nintendo Accounts

Connecting to public internet hotspots

Wenn ihr nun befürchtet, dass euch der Download vom Spielen abhält – das ist nicht der Fall. Stattdessen soll Switch die Daten im Hintergrund laden und installieren. Außerdem solltet ihr wissen, dass der Patch essenziell ist, wenngleich die Online-Funktionen des Spiels ohnehin eher mager sind.

Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017.

