Nintendo Switch – Gegen Lieferengpässe: Nintendo setzt auf Luftpost

Damit Nintendo die anhaltenden Lieferengpässe bei Nintendo Switch in den Griff kriegt, greifen sie nun zur teuersten aller Varianten.

Nintendo Switch – Verkäufe über den Erwartungen

Nachdem vergangene Woche die Finanzergebnisse von Nintendo veröffentlicht wurden, gibt es Gewissheit: Switch verkauft sich echt gut. Mit 2,74 Millionen ausgelieferten Einheiten und der knappen Menge im Handel ist davon auszugehen, dass jede Konsole auch wirklich an den Mann bzw. die Frau ging.

„Es übertrifft unsere Erwartungen„, sagt Senior Director of Merchandising bei GameStop, Eric Bright. „Wir wussten, dass es ein stark nachgefragtes Produkt ist, aber die uns zur Verfügung stehenden Konsolen verkaufen sich nicht in Tagen, sondern in Stunden. Die Nachfrage ist so hoch, dass Kunden sehr schnell reagieren müssen, um sie zu erhalten. Für den Moment sehen wir kein Abflauen der Verkäufe.“

Um die hohe Nachfrage zu befriedigen, hat Nintendo in den sauren Apfel gebissen und versendet Konsolen nun via Luftpost. „Wir haben einige Switches via Flugzeug im März verschickt, um die Kunden schneller zu erreichen„, heißt es seitens Nintendo gegenüber The Wall Street Journal. Für gewöhnlich verschickt Nintendo seine Hardware via Schiff, weil es am günstigsten ist. „Via Flugzeug zu verschicken minimiert die Profite, weil es bis zu 5000 Yen pro Los kostet„, schreibt Ace Research Institut Analyst Hideki Yasuda. So steigen die Kosten pro Konsole um 45 USD für Nintendo.

