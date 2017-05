Nachdem bereits eine Nintendo Switch im Umlauf ist, mehren sich die Berichte zu Restriktionen und Möglichkeiten der Konsole. Inzwischen ist auch bekannt, wie Switch digitale Käufe managed.

Nintendo Switch – Nutzt das Nintendo Account System

Wenn ihr bereits im Besitz eines 3DS oder einer Wii U seid, dann kennt ihr das grundsätzliche Verfahren. Doch es gibt eine sehr große – und gute – Änderung.

Dabei sind sämtliche Käufe im eShop an euren Nintendo-Account geknüpft. Wenn ihr also eure Konsole auf Werkeinstellungen zurücksetzen müsst, könnt ihr eure Titel ganz einfach wieder herunterladen. Im Gegensatz zur Wii U und dem 3DS sind die Spiele also nicht an die Konsole gebunden.

Zudem verknüpft Switch auch sämtliche Zusatzinhalte (DLC) mit eurem Nintendo-Account, wobei „manche nicht mehr angebotenen Spiele“ nicht mehr unterstützt werden.

Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017.

