Ganz offensichtlich will EA nicht nur Fußball-Spiele auf Nintendo Switch veröffentlichen. Allem Anschein nach zieht sich der Publisher also nicht schlagartig mit der Unterstützung zurück wie einst bei der Wii U.

Nintendo Switch – Bisher ist dennoch nur FIFA angekündigt

Bisher ist aber trotzdem nur FIFA als Portierung für Switch bekannt. Kein Wunder also, dass Besitzer der Konsole keine großen Erwartungen gegenüber EA hegen. „Wir haben ein gutes Gefühl dabei,“ sagt CEO Andrew Wilson von EA gegenüber Investoren. Dabei bezog er sich auf die Frage, wie sie Switch in den kommenden Monaten sehen, nachdem die Verkäufe alle Erwartungen übertreffen.

„Wir bleiben sturköpfig und untersuchen, ob wir auch andere Titel auf Switch veröffentlichen können,“ fügte er hinzu. „Unsere Beziehung zu Nintendo ist stark und das ist sie seit vielen, vielen Jahren. Deswegen sind wir begeistert darüber, dass sie diesmal so gut gestartet sind und eine Menge neuer Spieler in das Ökosystem bringen.“

Was genau man für die Konsole plane, ließ der CEO nicht durchblicken. Nichtsdestoweniger ist der Kommentar durchaus interessant. Denn EA hat keine Spiele, die sowohl von der Power-Anforderung als auch dem Design zur Switch passen. Arbeitet man also an neuen IPs oder Spin-Offs bekannter Spiele für die Konsole? Wir erfahren das wohl erst auf der E3 in wenigen Wochen.