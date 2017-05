Wir haben Nintendo Switch seit gut einer Woche in unseren Hallen und ausgiebig damit gezockt. Und so können wir euch die Laufzeiten beim Spielen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild verraten.

Nintendo Switch – Hält ca. 3 Stunden

Bereits im Januar gab Nintendo an, dass die Laufzeit einer Batterieladung rund 3 1/2 bis 6 1/2 Stunden reichen solle – abhängig vom SPiel. Und das können wir auch bestätigten. Dabei hat eine Akkuladung nämlich exakt 3 Stunden und 5 Minuten gereicht. Im Handheld Modus versteht sich.

Damit sollten sich mittelgroße Strecken, etwa Frankfurt am Main nach Berlin oder Hamburg problemlos überbrücken lassen. Lediglich wirklich lange Bahn/Autofahrten mit The Legend of Zelda sind nicht ohne Netzteil möglich. Zum Vergleich: Super Bomberman R brachte unsere Switch nach derselben Zeit erst auf 48% der Akkuleistung.

Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Bomberman R erscheinen am 03. März 2017.

In unserem Launch Center zu Switch haben wir bereits erste Artikel veröffentlicht. Schaut mal rein!