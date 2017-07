Nintendo gab am heutigen Morgen seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des neuen Fiskaljahres bekannt. Und wie immer gab es auch ein Update der ausgelieferten Geräte an Händler.

Nintendo – 4,7 Mio Switch und 67,08 Mio. 3DS

Demnach konnte BigN 4,7 Millionen Switch-Konsolen an Händler ausliefern. Zeitgleich sind 13,60 Millionen Spiele (Software) an Händler gegangen. Beim 3DS sind es 67,08 Mio. Geräte und 335,10 Mio. Spiele. Die Wii U ging 13,56 Millionen Mal an Händler und 99,97 Millionen Spiele wanderten ebenfalls in die Lager der Vermarkter.

Außerdem gibt es eine Prognose für das gesamte Fiskaljahr, welche aber dieselbe ist wie bereits im April. Demnach plant Nintendo weiterhin 12,74 Millionen Einheiten der Switch bis zum 31. März 2018 auszuliefern.

Wichtig bei der Zahl an Switch-Auslieferung ist die Tatsache, dass die Konsole weltweit oftmals vergriffen ist. Die tatsächliche Verkaufsrate dürfte also sehr nahe bei der 100 Prozent-Marke liegen.