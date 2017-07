Nintendo mag zwar noch nicht bereit sein, um über das Pokemon RPG für die Switch zu reden, aber ein kleines Detail gab es heute schon im Finanzbericht.

Nintendo – Weiter gedulden

In einer zusätzlichen Veröffentlichung, gab Nintendo einige Releasefenster und Veröffentlichungsdaten für einige First-Party Titel an.

Xenoblade Chronicles 2 ist ein Titel, der bald erscheint. Wahrscheinlich ist es im Herbst 2017 soweit, denn mehr als „Holiday 2017“ steht da nicht. Metroid Prime 4 dagegen hat ein nettes „TBD“ also „to be done“ neben sich. Da es noch in Arbeit ist, kann es wohl noch etwas dauern.

Das Pokémon RPG für die Nintendo Switch dagegen wird noch etwas brauchen. Dort steht 2018 oder später. Nächstes Jahr geht’s für die Switch richtig los. Es soll ein Fire Emblem, ein Kirby Spiel ein neuer Yoshi Titel und vielleicht ein Pokemon RPG erscheinen.

Der noch unbenannte Pokémon Titel wurde offiziell auf der E3 letzten Monat angekündigt. Nintendo hat diesen Titel einen „core RPG“ genannt. Das lässt viele natürlich denken, dass es mehr als nur ein 3DS Port von Sonne und Mond ist.

In dem Einkommensbericht, der heute veröffentlicht wurde, gab es auch noch weitere interessante Infos. Arms hat mittlerweile die 1 Millionen Marke in den Verkaufszahlen geknackt. Zusätzlich läuft es bei den anderen Titeln Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe auch ziemlich gut.