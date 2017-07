Nintendos nächste Micro-Konsole, der SNES Classic, erscheint im Herbst 2017. Und nun stellt sich die Frage: Hört Nintendo dann auf mit den Mini-Versionen? Oder kommt noch mehr, etwa der N64? Wenn es nach einem neuen Trademark in Europa geht, dann könnte der N64 Classic tatsächlich kommen!

Nintendo – N64 Controller gesichtet

Beim European Union Intellectual Property Office haben die Japaner einen Drücker patentiert, der genau so aussieht wie der Original N64 Controller. Zudem ist das sexy Ding unter „Goods and Services“ gelistet, sodass davon auszugehen ist, dass es sich um ein physisches Produkt handelt. Sofern Nintendo also nicht ein Standalone N64 Controller veröffentlicht, ist von einem N64 Classic Mini auszugehen. Doch es gibt noch mehr als das!

Ähnliche Patent-Anmeldungen gab es nämlich auch kurz vor der Ankündigung des NES und SNES Minis. Sobald wir konkrete Infos haben, lassen wir es euch wissen!