Nintendo hat erste Details preisgegeben zu der Comic-Con 2017 in San Diego. Wir verraten euch, was euch erwartet.

Nintendo – Nette Titel

Heute hat Nintendo sein Lineup für die Comic-Con 2017 in San Diego angekündigt. Für die, die am 20. bis 23. Juli dort sind, die können die neuesten Spiele für den 3DS und der Switch anzocken.

Der Titel, den die meisten erwarten werden und zwar Super Mario Odyssey, den gibt es auch dort. Wer gespannt auf diesen Titel wartet, der sollte Zeit mitbringen. Denn das Testen geht exklusiv am Stand von BigN. Da es nicht feststeht wie viele Konsolen es mit dem Titel dort gibt, solltet ihr dahin rennen, sobald es möglich ist. Alle anderen Titel lassen sich im Festsaal finden im San Diego Mariott Marquis & Marina.

Hier findet ihr eine Liste aller spielbaren Titel auf der Comic-Con 2017 in San Diego:

San Diego Convention Center – Nintendo Booth (No. 235)

Super Mario Odyssey

San Diego Marriott Marquis & Marina

Nintendo Switch

Mario + Rabbids Kingdom Battle from Ubisoft

from Ubisoft Mario Kart 8 Deluxe

1-2-Switch

ARMS

Splatoon 2

Pokkén Tournament DX

EA SPORTS FIFA 18 from Electronic Arts

from Electronic Arts Super Bomberman R from Konami

from Konami Ultra Street Fighter II: The Final Challengers from Capcom

from Capcom Minecraft: Nintendo Switch Edition from Mojang AB

Nintendo 3DS

Hey! PIKMIN

Miitopia

Pokémon Sun

Pokémon Moon

Super Mario Maker for 3DS

Super Smash Bros. for 3DS

Zusätzlich zu den Titeln, könnt ihr den New 2DS XL ausprobieren, der einen Monat später erscheint. Dazu kommt noch, dass es dort Cosplayer, Competitive Turniere für Splatoon 2 und Pokémon Tekken DX mit tollen Preisen gibt und mehr. Natürlich sind diese Events gratis. Das ist eine gute Chance die neuen Titel auszuprobieren.