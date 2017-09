Square Enix hat heute bekanntgegeben, dass NieR Automata sich weltweit zwei Millionen Mal verkauft hat. Dementsprechend gibt es auch etwas Nettes zur Feier.

NieR Automata – Feierlichkeiten

Seit Veröffentlichung des Spiels für PC und PS4 hat NieR Automata viel Kritikerlob für seine Geschichte und actionreichen Kämpfe erhalten. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Platinum Inc. entwickelt. Dabei ist eine perfekte Mischung aus Action- und RPG-Gameplay in einer trostlosten und dennoch schönen offenen Welt entstanden.

Zur Feier des Verkaufserfolges könnt ihr ab dem 25. September ein Vinyl-Boxset mit den Original-Soundtracks von NieR Automata, NIER Gestalt und NIER Replicant exklusiv im Square Enix Online Store vorbestellen.

Das Boxset erscheint im Dezember und enthält vier Vinyl-LPs mit Songs, die Keiichi Okabe, Komponisten der Reihe, ausgewählt hat. Außerdem sind exklusive Illustrationen des Zeichners von Tokyo Ghoul, Sui Ishida, enthalten.

Fans können die Musik des Spiels auch in den beiden Video-Blu-rays NieR Music Concert & Talk Live sowie NieR Music Concert: The Memories of Puppets genießen. Diese sind ebenfalls ab sofort im Square Enix Online Store vorbestellbar.

Unseren Test zum Spiel findet ihr hier.