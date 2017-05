Am 10. März 2017 erscheint NieR Automata für PlayStation 4. Zudem soll der Titel auch für den heimischen Rechenknecht verfügbar sein. Doch auf diese Version müssen sich PC-Spieler etwas länger gedulden.

NieR Automata – Noch kein Termin für die PC-Fassung

Während eines Livestreams hat Yosuke Saito, Producer des Spiels, verraten, dass man noch mehr Zeit brauche für die Steam-Umsetzung des Spiels. Gegenwärtig sei man mit den Arbeiten an der Umsetzung beschäftigt und kümmere sich um einen anständigen Kopierschutz.

Für die Entwickler ist es in zweierlei Hinsicht wichtig, dass das Sequel von NieR nicht illegal im Umlauf ist. Zunächst wären da die entgangenen Einnahmen durch Verkäufe und andererseits könnten so Spoiler in Umlauf geraten, die die verworrene Geschichte von Yoko Taro vorwegnehmen.

Sobald wir den Termin für die PC-Version in Erfahrung bringen können, lassen wir es euch wissen. Indes könnt ihr euch unsere aktuelle Vorschau des Spiels oder das Interview mit den Entwicklern durchlesen.

