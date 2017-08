Electronic Arts und BMW enthüllten heute auf der gamescom in Köln den neuen BMW M5 im Action-Rennspiel Need for Speed Payback, das im Herbst 2017 veröffentlicht wird. Durch die Partnerschaft findet die Weltpremiere eines BMW-Modells erstmalig in einem Videospiel statt. Auf Europas größter Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung, kommen Besucher mit Begeisterung für Geschwindigkeit und Adrenalin in den Genuss der neuen High-Performance-Business-Limousine. Spieler des neuen Need for Speed Payback gehören zu den ersten Menschen weltweit, die den neuen BMW M5 mit dem neuentwickelten M xDrive Allradsystem auf den virtuellen Straßen und in den abwechslungsreichen Landschaften von Fortune Valley erleben können.

Need for Speed Payback – Infos zur Kooperation

„Der neue BMW M5 ist ein überwältigendes Auto“, sagt Marcus Nilsson, Executive Producer von Ghost Games. „Mit seinem unwiderstehlichen Antrieb und herrlichem Design werden es unsere Spieler lieben, sich hinter das Steuer des neuen BMW M5 zu setzen. Ob in intensiven Überfall-Missionen, in rasanten Verfolgungsjagden mit der Polizei oder einfach nur beim Cruisen durch das Open-World-Setting: Dieses Auto verkörpert Performance, Geschwindigkeit und Faszination, was die Fahrt mit dem neuen BMW M5 zu einem der absoluten Höhepunkte in Need for Speed Payback macht.“

Mit dem neuen BMW M5 beschreitet die BMW M GmbH neue Wege: 441 kW/600 PS und ein maximales Drehmoment von 750 Nm versprechen überragende Beschleunigungswerte und herausragende Performance. Erstmals kommt das von der BMW M GmbH entwickelte neue Allradsystem M xDrive als emotionalster Allradantrieb im High-Performance-Segment zum Einsatz. Spieler von Need for Speed Payback können sich davon selbst auf unterschiedlichstem Terrain im Spiel überzeugen.

„M ist nicht nur der stärkste Buchstabe der Welt, sondern auch weltweit ein Synonym für den Prototypen der Ultimate Driving Machine. Sehen Sie sich den neuen BMW M5 an: Seine Power, seine Beschleunigung, das neu entwickelte Allradsystem M xDrive und sein atemberaubendes Design machen unser neues Modell zum perfekten Feature von Need for Speed Payback,“ erläuterte Frank van Meel, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW M GmbH. „Während der BMW M5 nicht vor dem Frühling 2018 auf den Straßen zu sehen sein wird, können ihn Gamer zu allererst schon heute exklusiv in Need for Speed Payback erleben. Bei BMW M sind wir sehr stolz auf die Kooperation.“

„Jung, enthusiastisch und 100% Einsatz für ihre Leidenschaft: Das trifft nicht nur auf unsere BMW M Fans zu, sondern auch für Millionen von Gamern weltweit, die Need for Speed lieben. BMW steht für pure Freude und Begeisterung für Autos, egal ob in der digitalen oder der analogen Welt“, erklärte Hildegard Wortmann, Leitung Marke BMW. „Mit dieser Kooperation erreicht BMW eine neue, gänzlich digitale Zielgruppe. Millionen Gamer auf der ganzen Welt können den begeisternden BMW M5, ein absolutes Traumauto, schon vor der Markteinführung erleben. Diese Zusammenarbeit ist das perfekte Beispiel für eine fruchtbare Kooperation mit Vorteilen für alle. Nach dem Auftritt des BMW M2 im Need for Speed von 2015 erreichen wir jetzt ein weiteren Meilenstein für das BMW Entertainment Marketing.“

BMW Auftritte in der Need for Speed Reihe haben lange Tradition. Bereits 1999 war der BMW M5 im ersten Need for Speed vertreten. Es folgten Auftritte des BMW M3 in Need for Speed Most Wanted in 2005, des BMW M3 GTR in Need for Speed Shift in 2009 und viele weitere Auftritte von BMW M4, M6, Z4 M und vielen mehr. Erst 2015 hatte der neue BMW M2 seinen großen Auftritt im damals neuesten Teil von Need for Speed.

Need for Speed ist eine der meistverkauften Videospiel-Reihen der Welt. Der jüngste Titel der Reihe, Need for Speed Payback, versetzt Spieler in die Rolle von drei Charakteren, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Rache um jeden Preis. Das explosive Abenteuer besticht durch packende Diebstahl-Missionen, intensive Fahrzeug-Battles und rasante Verfolgungsjagden mit der Polizei. In einer Geschichte über Verrat und Rache erleben Spieler ein neues Blockbuster-Gameplay. In Need for Speed Payback steht nicht nur der Rennsieg im Fokus, sondern auch die Möglichkeit, sich seinen Traumwagen aufzubauen und fesselnde Missionen hinter dem Lenkrad zu erleben.

Der jüngste Titel der Reihe, Need for Speed Payback, wird ab 10. November für Xbox One, PlayStation 4, und Origin/PC erhältlich sein. Besitzer der Need for Speed Payback Deluxe Edition erhalten bis zu drei Tage Vorabzugang zur Vollversion des Spiels sowie exklusive Objekte. Die Spieler haben außerdem die Möglichkeit, sich mit EA Access und Origin Access schon vor der Veröffentlichung in die Action zu stürzen: Mitglieder können das Spiel in der EA Access und Origin Access Play First Trial bereits ab Donnerstag, den 2. November, bis zu 10 Stunden lang spielen.

EA Access- und Origin Access-Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt, wenn sie eine digitale Version von Need for Speed Payback erwerben.