2K gab heute bekannt, dass der in die Hall of Fame aufgenommene Shaquille O’Neal auf dem Cover der NBA 2K18 Legend Edition von NBA 2K zu sehen sein wird. Die Spezialedition der NBA-Videospielsimulation, die seit 16 Jahren Top-Bewertungen absahnt, überlässt den Court einem Starspieler, den man nicht erst vorstellen muss: „The Diesel … The Big Aristotle… Superman … Shaq Daddy …“ Mit besonderen Fanartikeln und Inhalten zu Shaq wird seine Legende als dominantester Center in der Geschichte der NBA weiter ausgebaut.

„Ich möchte NBA 2K für die beständige Unterstützung meiner Basketball- und Broadcasting-Karriere danken„, so O’Neal, dessen Aufnahme in die Hall of Fame Ende letzten Jahres eine sagenhafte 19-jährige Karriere würdigt. „Ich freue mich, auf dem Cover der NBA 2K18 Legend Edition zu sein, und hoffe, meine Fans haben Spaß dabei, im Big-Man-Stil zu spielen und die legendärsten Spielmomente nachzuerleben!“

Spieler, die die NBA 2K18 Legend Edition bei teilnehmenden Händlern und digitalen Plattformen vorbestellen, erhalten besondere Shaq-Fanartikel und –Spielinhalte.

NBA 2K18 Fanartikel (nicht in der digitalen Version enthalten):

Limitiertes Shaq-Poster

5 Panini-Sammelkarten

Exklusive Sticker

Digitale Inhalte:

100.000 virtuelle Währung

20 wöchentliche Mein TEAM-Packs

Shaq-Objekte im Spiel

und mehr!

Spieler, die die NBA 2K18 Legend Edition Gold bei digitalen Plattformen vorbestellen, erhalten sogar noch mehr exklusive Shaq-Fanartikel und -Spielinhalte:

Fanartikel: – nicht in der digitalen Version enthalten:

Limitiertes Shaq-Poster

Lentikularbild

10 Panini-Sammelkarten

Exklusive Sticker

Digitale Inhalte:

250.000 virtuelle Währung

40 wöchentliche Mein TEAM-Packs

Shaq-Objekte im Spiel

und mehr!

O’Neals Bild auf der Legend Edition von NBA 2K18 ist bereits der dritte Auftritt auf einem NBA 2K-Cover des 15-fachen NBA All-Stars und 14-fachen Mitglieds der All-NBA Selections. O’Neal, der in 19 NBA-Saisons gespielt hat, wurde 2016 in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Die NBA 2K18 Legend Edition gibt es sowohl als Einzelhandels- als auch als digitale Version für €99.99 UVP, während die Legend Edition Gold nur als digitale Version für €149.99 jeweils für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist.

Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K18 hat noch keine Altersfreigabe erhalten. NBA 2K18 erscheint am 15. September 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360, Nintendo Switch und Windows PC.

Alle Fans können das Spiel bei teilnehmenden Händlern und Online-Anbietern vorbestellen und sich das Spiel samt Bonusinhalten für den 15. September 2017 sichern. Und so sieht das jeweilige Cover aus: