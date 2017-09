2K hat heute einen neuen Modus für NBA 2K18 vorgestellt. In diesem soll der Spieler eine komplett neue Perspektive haben.

NBA 2K18 – Andere Perspektive

NBA2K18 kombiniert die beliebtesten Elemente wie mein PARK, Pro-Am und das beliebte meine Karriere. Daraus ergibt sich eine gemeinsame Welt, wo der Spieler in das Leben eines NBA Spielers eintauchen kann. Das beinhaltet nicht nur das Leben auf dem Platz.

„Indem wir die Spieler zum Mittelpunkt einer lebensechten Basketball-Umgebung machen, die sie erkunden können und in der sie soziale Kontakte pflegen und vor allem in Wettkämpfen antreten können, haben wir das NBA 2K-Erlebnis auf eine ganz neue Ebene gebracht“, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Wir können es kaum erwarten, was dies für die Zukunft der Marke bedeutet, und freuen uns schon darauf, dass die Fans NBA 2K18 ab 15. September endlich in den Händen halten können.“

Die Nachbarschaft ist anders als andere Spielfeatures der NBA 2K Reihe. Mein SPIELER-Spielercharaktere leben in einer nachbarschaftsähnlichen Umgebung, die sie erkunden können. Dort befinden sich auch Charaktere, mit denen sie interagieren können. Das Erlebnis und die Wertungen drehen sich komplett um die Entscheidungen und Aktionen des Spielers. Ihr habt die Möglichkeit Kyrie Irving im Friseursalon zu treffen, ein Tattoo stechen zu lassen sowie einiges mehr. Wie der Spieler dieses Feature erlebt, hängt von der Leistung im Wettkampf ab. Je nachdem wie ihr spielt, werdet ihr dementsprechend belohnt.

NBA 2K18 führt zudem den „Road to 99“ ein. Dabei handelt es sich um ein modusübergreifendes Meta-Spiel. Der Spieler wird dafür belohnt, dass er seine Mein SPIELER-Gesamtwertung steigert. Das passiert unabhängig vom Spielmodus.

Ab dem 8. September könnt ihr die diesjährige Version von „Der Prolog“ als Gratis-Erlebnis für PS4 und Xbox One herunterladen. Diese ist die Einleitung für die Nachbarschaft.

Am 15. September erscheint das Spiel für PS4, PS3, PC, Xbox One, Xbox 360 und Nintendo Switch.

Alle Fans können es sich auch vorbestellen und am 19. September beim Händler bzw Online-Anbieter besorgen samt Bonusinhalten.