Take-Two hat angekündigt, dass NBA 2K17 das Sportspiel mit den besten Verkäufen ist. Daher wird von 2K18 auch viel in diesem Fiskalquartal erwartet.

NBA 2K17 – 8,5 Mio. ausgelieferte Exemplare

Während des Take-Two Interactive Software Finanzkonferenzgesprächs hat der CEO Strauss Zelnick erwähnt, dass NBA 2K17 das meist verkaufte Sportspiel des Publishers ist. Zelnick hat auch Zahlen bekanntgegeben. Das Basketballspiel hat sich über 8,5 Millionen Mal verkauft. Das Spiel wird außerdem von Jahr zu Jahr wiedergekauft. Daher ist die Erwartung vom Fiskalquartal 1. April bis zum 30. Juni 2017 um 64% überschritten.

Laut Zelnick ist die Serie ein „gewaltiger Erfolg“ und der Publisher erwartet nun mehr Verkäufe sowie weitere wiederholte Käufe im Folgejahr. Präsident Karl Slatoff hat auch gesagt, dass das Entwicklerteam an der Grundlage der NBA 2K eSports League in 2018 arbeitet. Der Publisher glaubt an ein hohes Potenzial und Profit mit diesem Schritt.

Etwas später sagt der CFO Lainie Goldstein, dass von NBA 2K18 erwartet wird „den größten Nettoverkauf“ während des Quartals 1. Juli und 30. September beizutragen.

NBA 2K17 gibt es aktuell für PC, PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360. NBA 2K18 soll für die gleichen Plattformen erscheinen nur zusätzlich auch für die Nintendo Switch. Alle Versionen erscheinen gleichzeitig, bis auf die Switch Version die es ab da nur digital gibt. Eine Retailversion erscheint im Herbst.

Aber ab dem 19. September könnt ihr den neuen Teil endlich spielen!