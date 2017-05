Die National Basketball Association (NBA) und Take-Two Interactive kündigten ihre Pläne für die NBA 2K eLeague an, eine neue professionelle Gaming-Liga, die die besten Basketball-Spieler der Welt zusammenbringt. Die Liga wird die erste eSports-Liga sein, die von einer amerikanischen Profisport-Liga betrieben wird.

NBA 2K eLeague – Das ist geplant

Die kompetitive Gaming-Liga, deren Start für 2018 geplant ist, wird aus Teams bestehen, die von realen NBA-Franchises unterhalten werden. Die Gründungsteams, die sich aus jeweils fünf professionellen eSports-Spielern zusammensetzen, die das Spiel als benutzererstellte Avatare spielen, werden in den kommenden Monaten angekündigt. Die NBA 2K eLeague folgt einem professionellen Sportliga-Format: direkte Duelle während der regulären Saison, ein gruppenbasiertes Playoff-System und ein finales Meisterschaftsspiel.

Die Geschäftsbeziehung zwischen NBA und Take-Two datiert auf das Jahr 1999 zurück; mittlerweile wurden von der NBA 2K-Reihe weltweit über 68 Million Exemplare verkauft. Die neueste Veröffentlichung NBA 2K17 ist das am besten bewertete, jährlich erscheinende Sportspiel der aktuellen Konsolengeneration und der am besten bewertete Titel in der Geschichte der NBA 2K-Reihe.(1) Bis dato hat NBA 2K17 sich 7 Millionen Mal verkauft und verspricht, 2Ks meistverkaufter Sporttitel zu werden.

Im Dezember startete 2K seinen zweiten offiziellen eSports-Wettbewerb, das NBA 2K17 All-Star Tournament, das Teams von Gamern die Chance gibt, eine Reise zum NBA All-Star-Wochenende 2017 zu gewinnen. Die 5-gegen-5-Turniere mit Preisgeldern im Gesamtwert von $250.000 enden am 17. Februar mit dem Finale in New Orleans.