NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing feiert seinen ersten Geburtstag seit seiner Veröffentlichung im App Store und bei Google Play. Als Dankeschön an die Spieler für dieses fantastische erste Jahr mit NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing gibt es eine Reihe an Veranstaltungen sowie mehrere Updates, die heute beginnen.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing – Infos zum Event

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing wird für Spieler, die sich zwischen dem 8. August und 8. September anmelden, eine Menge an großartigen Boni bereithalten. Spieler können alle Belohnungen erhalten, indem sie sich in dieser Zeit für insgesamt 20 Tage anmelden. „Naruto Uzumaki (Indomitable Ninja Way)“ ist durch das Anmelden am ersten Tag erhältlich. Durch tägliches Anmelden können Spieler das Limit seiner Fähigkeiten ausreizen.

Zur selben Zeit wurden mehrere neue Funktionen wie „Ninja World Clash“ und „Sync Skills“ zu NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing hinzugefügt. „Ninja World Clash“ ist ein neuer Modus, in dem Echtzeitkämpfe gegen andere Spieler ausgetragen werden können. Mit dem neuen Status „Speed“ können Charaktere mit höheren Speed-Statistiken ihren Zug schneller ausführen und haben somit in den Kämpfen einen Vorteil. Durch das Gewinnen von Kämpfen können „Battle Coins“ verdient werden, welche in einem Spezialshop für luxuriöse Gegenstände eingetauscht werden können. Spieler, die einen hohen Rang in den regelmäßig stattfindenden Events erlangen, können tolle Preise gewinnen.

„Sync Skills“ sind neue Fähigkeiten, die je nach Kombination der drei Charaktere in der ersten Reihe des eigenen Teams aktiviert werden. „Sync Skills“ werden je nach Zugehörigkeit, Element und Reichweite aktiviert und bieten eine Vielzahl an Effekten. Mit einer Vielzahl an Kombinationen erschaffen Spieler ihr eigenes unbesiegbares Team!

Des Weiteren beginnt im August eine Reihe an „Blazing Festivals“ mit Senju Hashirama „Bravery Unrivalled“. Blazing Festivals finden in der Regel nur einmal im Monat statt. Spieler sollten sich die besondere Gelegenheit nicht entgehen lassen, verschiedene limitierte Charaktere innerhalb eines Monats nutzen zu können!

Spieler können der „Blazing Battle Kampagne“ beitreten, indem sie „Battle Points“ aus Story, Emergency, Trial und anderen Missionen im Spiel verdienen. Die Gesamtzahl an „Battle Points“, welche die Spieler verdienen, wird die Geschichte auf der einjährigen Jubiläumssonderseite vorantreiben. Die Geschichte wird Schritt für Schritt gelöst und bei jedem Schritt werden Belohnungen an die Spieler ausgeteilt. Die „Stylin Shinobi“ Umfrage und die „einjährige Jubiläums-Weitersagen-Kampagne“ werden auch zur selben Zeit abgehalten.

Zu guter Letzt wird es einen Ninja Pearl Sonderverkauf, Events für Erfolge, Kampagnen zum Boosten sowie andere unterstützende Missionen im Spiel geben. Weitere Informationen gibt es auf der Jubiläumssonderseite.

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing kann jetzt im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.