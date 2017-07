Mitglieder von My Nintendo können einige neue Goodies mit ihren Gold Points erhalten. Dazu zählen fortan auch richtige Spiele!

My Nintendo – Indie Games auf 3DS und Wii U, aber nicht für Switch

Die neuen Angebote beinhalten BIT.TRIP Presents… Runner2: Future Legend of Rhythm Alien und Art of Balance für Wii U. Zudem gibt es Zen Pinball für Nintendo 3DS. Die komplette Reichweite an Titeln gibt es hier zu sehen.

Leider aber gibt es keinen solchen Content für die Switch. Das ist besonders ärgerlich, weil die Gold Points ein Ablaufdatum haben. Wenn ihr kein 3DS oder keine Wii U habt, dann sind diese Punkte de facto nutzlos. Außerdem gibt es keine neuen Belohnungen für Platinum Coins. „Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ mögt ihr sagen, doch im Vergleich zu anderen Konsolenherstellern, ist das kostenlose Angebot bei Nintendo bisher sehr mau.

Das neue My Nintendo startete im März zusammen mit Nintendo Switch.