SEGA und Playsport Games teilen heute mit, dass Motorsport Manager für PC, Mac und Linux Systeme ab 24. März 2017 als Box-Version in ausgewählten Territorien im stationären Handel erhältlich sein wird. Die Handelsversion wird neben allen bis dato verfügbaren herunterladbaren Zusatzinhalte auch den ebenfalls heute angekündigten DLC beinhalten – die völlig neue GT-Serie, erhältlich ab 22. Februar 2017!

Die GT-Serie erweitert den Motorsport Manager um die Herausforderung, die Management-Verantwortung für ein gänzlich in sich geschlossenes Racing-Team zu übernehmen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben stehen den Managern zwei der prestigereichsten GT-Serien zur Verfügung – die GT Challenger-Serie und die ruhmreiche International GT Championship-Serie. Für beide Meisterschaften stehen neue Teams, neue Fahrer und neues Personal bereit!

Über Motorsport Manager:

Motorsport Manager ist das ultimative Management-Spiel für Motorsportfans, um die Spannung am Renntag zu genießen. Nachwuchsmanager müssen in Echtzeit reagieren und selbst wichtigste Entscheidugen in Sekundenbruchteilen fällen, um sich vor ihre Rivalen zu setzen. Dabei nutzen sie fortgeschrittene Technik, um jeden Leistungsaspekt ihres Fahrzeugs ihrer Fahrweise anzupassen. Um sich auf den Rennpisten der Welt erfolgreich zum Sieg zu kämpfen, müssen sie ein Top-Rennteam aus Fahrern, Managern, Mechanikern und Ingenieuren zusammenstellen. Als Belohnung erleben sie eine lebendige, atmende Welt des Motorsports, in deren Mittelpunkt sie selber stehen.

Motorsport Manager ist ein detailreiches Management-Spiel für Fans des Motorsport – das Beste seiner Art. Spieler stellen die Fahrer ein, entwerfen die Autos und vertiefen sich zunehmend in der aufregenden Welt des Motorsports. Jedes noch so kleine Detail muss bedacht werden, um sich den Weg zum Meisterschaftstitel zu ebnen. Vor dem Rennen ausgefeilte Pläne werden mit sekundenschnellen Entscheidungen an der Rennstrecke kombiniert; jeder Aspekt von Entwicklung und Gestaltung des Rennwagens zur Strategie am Renntag wird beeinflussen, ob die Reise zu Sieg oder Niederlage führt.

Motorsport Manager erscheint am 24. März 2017 als Handelsversion für PC, Mac und Linux Systeme in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, Nordic, Australien, Polen, Ungarn und den Benelux.