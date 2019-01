Tobt euch ruhig mal richtig im Funmodus an den Glücksspielautomaten aus, denn das macht richtig Spaß! Spielt kostenlos Roulette und Poker oder versucht euch an einem der vielen Slotautomaten. Wenn ihr euch später dazu entscheidet, ein Spiel mit Echtgeld ausprobieren zu wollen, dann ist das mit wenigen Klicks möglich. Manche Casino-Anbieter haben direkt in ihren Spielen einen Button eingebaut, mit dem ihr schnell zur Anmeldemaske gelangt.

Wechsel zum Echtgeldspiel mit oder ohne Bonus

Wenn ihr genug mit Spielgeld im Online Casino gespielt habt, möchtet ihr sicher auch mal das Spiel mit echtem Geld ausprobieren. Meistens könnt ihr bei der Anmeldung zum Spiel mit Echtgeld noch einen Willkommensbonus in Anspruch nehmen. Diese sind manchmal sehr interessant für Neueinsteiger. Lest euch aber vorher immer die Bonusumsatzbedingungen durch, denn diese müsst ihr erfüllen, um eure Gewinne anschließend auch auszahlen lassen zu können. In manchen Casinos sind die Bedingungen relativ schwierig einzuhalten, weshalb man sich vorher schlau machen sollte.

Ihr könnt aber auch ohne Bonus spielen, denn man braucht ihn nicht unbedingt. Zahlt einfach die Mindestsumme auf euer Spielerkonto ein. In den meisten Fällen liegt der Mindesteinzahlungsbetrag gerade einmal bei 10 bis 20 €. Damit geht man kein allzu großes Risiko ein und kann den Betrag schließlich recht gut verkraften, falls man tatsächlich kein Glück hat.

Für Spielanfänger ist es ratsam, sich von Anfang an ein Verlustlimit zu setzen, denn dann gibt es kein böses Erwachen und man gibt nicht mehr aus, als man tatsächlich kann. Zahlt also nie mehr Geld ein, als ihr zur freien Verfügung habt, denn Glücksspiel sollte dem Geldbeutel niemals weh tun!