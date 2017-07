Im Januar 2017 kündigte Ubisoft Might & Magic Showdown an. Eine Early Access Alpha startete wenig später. Und schon ist der Traum vorbei. Der Titel wird am 31. Juli 2017 komplett vom Netz genommen. Die Entwicklung wurde abgebrochen.

Might & Magic Showdown – 79 Spieler in der Spitze

Ein Allzeithoch konnte das Spiel mit 79 gleichzeitig eingeloggten Spielern verzeichnen. Und in den letzten 48 Stunden haben sich gerade einmal drei Spieler eingeloggt. Kein Wunder also, dass Ubisoft den Stecker zieht.

Auf der Communityseite von Steam heißt es, dass man die Entscheidung natürlich schweren Herzens getroffen habe. Zwar bleibt das Spiel auch nach der Abschaltung in der Steam Bibliothek erhalten, spielbar ist es aber nach besagtem Termin nicht mehr.

Und so beschreibt Ubisoft das Spiel:

„Die Spieler werden eine Reihe innovativer Features entdecken, einschließlich der Möglichkeit, die Aktionen der Charaktere vor dem Kampf zu programmieren. Ebenso wird es möglich sein, detaillierte und individuell gestaltete Figuren mit der im Spiel integrierten „Malwerkstatt“ zu erstellen. Might & Magic Showdown bietet zudem: 60 Einzelspieler-Kämpfe, um seine Taktiken zu stärken, eine Auswahl an 20 einzigartigen, anpassbaren Figuren sowie einen komplett ausgearbeiteten Spieler-gegen-Spieler-Modus.“

Wenn ihr euch das Spiel gekauft habt: Ubisoft erstattet euch alles zurück – aber eben nur bis zum 31. Juli.