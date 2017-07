Microsoft hat heute die Quartalszahlen für das vierte und somit abschließende Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2017 verkündet. Während die Umsätze mit der Hardware erneut zurückgehen, gab es ein Plus beim Umsatz mit der Software.

Microsoft – Gaming-Erlöse insgesamt um 3 Prozent gestiegen

Insgesamt konnten die Redmonder die Umsätze in der Gaming-Sparte um 3 Prozent auf 44 Millionen US-Dollar erhöhen. Stichtag für die Berechnung bildete der 30. Juni 2017. Stolze 29 Prozent an Umsatz generierte man aber mit dem Verkauf von Xbox Hardware allgemein.

Xbox Software and Services Umsätze erhöhten sich um 11 Prozent. Das liegt zum Großteil an Xbox Live Transaktionen. Das Sinken der Hardware-Erlöse lässt sich auf geringere Preise und eine merklich geringere Marktdurchdringung der Hardware per se zurückführen.

Weiterhin gestiegen sind die Xbox Live Monthly Active Users (MAU). Hier gab es einen Anstieg um 8 Prozent in Q4 zu sehen.

Die Xbox One Konsolen und Software werden neuerdings unter „More Personal Computing“ geführt. Der Umsatz dieses Sektors betrug in Q4 FY17 8,8 Milliarden US-Dollar. Damit muss Microsoft einen Rückgang von 2 Prozent YOY (Year-over-Year, Jahresvergleich) hinnehmen. Weil aber der ohnehin schwächelnde Smartphone-Bereich hinzuzählt, lässt sich sehr simpel der Schuldige für den Rückgang finden.

Insgesamt blicken die Redmonder auf einen Umsatz von 23,3 Milliarden USD zurück für Q4 FY17. Damit konnten sie – YOY – eine Steigerung von 13 Prozent erreichen. Als Gewinn kann der Windows-Konzern 6,5 Milliarden USD verbuchen. Für das gesamte Fiskaljahr (FY) beziffert man einen Umsatz von 90 Milliarden USD und einen Gewinn von 21,2 Milliarden USD.