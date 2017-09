Der bisherige Executive Vice President of Gaming und Head of Xbox, Phil Spencer, bekleidet fortan eine neue Position bei Microsoft.

Microsoft – Spencer nun Teil des exklusiven Senior Leadership Team Clubs

Das SLT stellt sich aus den besten Leuten des Unternehmens zusammen. Dass diese Ehre nun Spencer gebührt, ist nicht nur fabelhaft für ihn selbst, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Redmonder weiterhin an die wachsende Bedeutung der Marke Xbox glauben. Inzwischen zählt dieser exklusive Club 16 Mitglieder.

Spencer befindet sich nun Seite an Seite mit Terry Myserson, dem Executive Vice President der Windows and Devices Group, die verantwortlich für Xbox, Windows, HoloLens, Surface und andere Bereiche des Konzerns zuständig ist. Der Head of Xbox, Spencer, befindet sich seit 2002 bei Microsoft – also kurz nach dem Start der ersten Xbox. Seit März 2014 hat er die Führung der Sparte übernommen – als Nachfolger von Marc Whitten.

Nachdem Spencer die Marke nach einem regelrechten Shitstorm in 2014 wieder rettete, verliert sie in diesem Jahr massiv an Boden. Nur zwei Exklusiv-Spiele für die Xbox One (Halo Wars 2 und Forza Motorsport 7) hinterlassen einen faden Beigeschmack bei Fans. Nicht nur wurde Scalebound eingestampft, sondern zuvor auch Fable Legends. Und dann sollte man nicht vergessen, dass das drohende Desaster, besser bekannt als Crackdown 3, erst 2018 erscheint.