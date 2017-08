Aaron Greenberg von Microsoft spricht über die Wichtigkeit der Vielfalt von Spielen. Zudem redet er darüber, dass es gut ist, dass 343 Industries und The Coalition ruhig sind.

Microsoft – Der Mix macht es

Microsoft hat in letzter Zeit einige Ankündigungen gemacht. Doch Xbox hat wenig zu 343 Industries und The Coalition verraten. Laut Xbox Games Marketing General Manager Aaron Greenberg ist das ein positives Zeichen. Das hat er Dualshockers während eines Interviews auf der gamescom in Köln gesagt.

Greenberg denkt, dass es gut ist, wenn die First Party Studios sich ruhig verhalten. Als ein Fan weiß er, dass The Coalition an „etwas“ hart arbeitet. Das gleiche gilt für 343 Industries. Die Frage ist nur wann Microsoft dazu eine Ankündigung machen sollte.

Die Xbox One erwarten viele Spiele die nächsten 12 Monate und Microsoft fühlt sich gut über ihr First Party Lineup. Greenberg findet es gut ein starkes Lineup zu haben und trotzdem nicht alles zu verraten. Er hat sogar The Coalition besucht und ist „sehr gespannt“ über die Zukunft des Gear of War Franchise. Aaron ist zudem auch gespannt über das Halo Franchise.

Interessanterweise hat er auch etwas zum Release von Black Desert Online auf der Xbox One gesagt. Microsoft glaubt, dass es die Chance gibt, dass mehr MMORPGs auf die Konsole kommen. Black Desert hat ein starkes Gefolge, auch wenn es nicht so bekannt ist im Westen. Daher ist es eine gute Chance ein gutes Spiel auf die Konsole zu bringen.

Das Ganze ist eigentliche die Idee hinter der E3 Show gewesen. Sie wollten ein vielfältiges Lineup zeigen mit Entwicklern aus aller Welt. Dazu gehören Europa, Korea, Japan und mehr. Microsoft „will unbedingt die Vielfalt“.

Xbox Division Head Phil Spencer ist selbst ein Spieleentwickler und hat eine „große Anerkennung“ dafür. Laut Greenberg geht es nicht immer um die hohe Anzahl von verkauften Einheiten. Das Unternehmen will sichergehen, dass eine hohe Vielfalt für die Spieler vorhanden ist.