Ab nächster Woche könnt ihr in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain in die Fußstapfen von Ocelot treten.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Ein Revolverheld sein

Das Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Update bringt euch Ocelot als spielbaren Charakter in FOB Missionen. Ihr könnt zwar seine Klamotten nicht ändern, aber dafür ist sein Camouflage Wert etwas erhöht. Gleichzeitig hat seine Verteidigung den mit den „höchsten Verteidigungswert“ innerhalb der freischaltbaren Kampfanzüge.

Er kann pro Hand eine Pistole nutzen mit der TORNADO-6 zusammen mit abprallenden Kugeln auf markierten Gegnern. Außerdem lädt und zieht er seine Waffen schneller.

Weitere Neuigkeiten im Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Update sind neue Funktionalitäten für den Wurmloch Generator. Dieser kann Spieler nun automatisch extrahieren in kritischen Situationen.

Gegner können einen gesetzten Wurmloch Generator auch nicht mehr wegnehmen und dieser ist schwieriger zu zerstören. Neue Badeanzüge und Farben gibt’s nun auch unter den FOB Sachen, zusammen mit der Goblin Suit. Letzteres ist jedoch nur für Diamond Dogs Soldiers. Zudem hat diese Suit keinen Camouflageeffekt, aber erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit.

Diamond Dogs Soldies können auch den neuen Megalodon Suit erhalten, welches auch keinen Camouflageeffekt hat, aber die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Die Badeanzüge sind Online Development Items, das bedeutet Spieler müssen die erstellen, nachdem sie Event Punkte Belohnungen erhalten haben.

Snake und die Mother Base Angestellten können diese Badeanzüge nicht tragen. Zusammen mit Ocelot und den anderen Kleinigkeiten gibt das Update noch Fixes mit. Das Update erscheint am 1. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One.