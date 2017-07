Housemarques nächstes Spiel, Matterfall, hat den Gold-Status erreicht und erscheint pünktlich.

Heute hat Housemarque mit einem Tweet von ihrem Twitter Account den Gold-Status des Titels bekanntgegeben. Um das zu feiern, sieht man im Tweet auch einen netten Kuchen, den sie sich gegönnt haben.

Für die, die es nicht wissen. Bei Matterfall handelt es sich um einen Twin-Stick Shooter. Das erste Mal gab es Infos zum Titel während der Pre-Show von Sonys E3 2017 Pressekonferenz. Dazu wurde noch das Veröffentlichungsdatum und ein bisschen Gameplay veröffentlicht. Der Tweet bestätigt das Datum somit.

Seit dem E3 Trailer gab es aber mehr vom Spiel. Noch zum E3 Zeitpunkt gab es noch ein Gameplay Video. Sowie letzte Woche ein Video zu den Waffen und Fähigkeiten, die es im Spiel gibt.

Bei dem Titel handelt es sich um das zweite Spiel des Studios in diesem Jahr. Zuvor erschien Nex Machina im Juni. NexMachina ist ein anderes Twin-Stick Arcade Shooter, welches es für den PC gibt. Matterfall dagegen ist ein PlayStation Exclusive.

Den Tweet von Housemarque findet ihr unten. Wer nun Interesse an dem Spiel hat: Es erscheint am 15. August 2017.

#Matterfall has gone Gold! Celebrating with cake and bubbly. Super team, super game! pic.twitter.com/FU4lyImu7y

— Housemarque (@Housemarque) 19. Juli 2017