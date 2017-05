Wir hatten einen großen Hype um Mass Effect Andromeda. Nun fragen sich die Fans: Was erwartet uns im nächsten Teil?

Mass Effect – Fans müssen wohl warten

Das ist eine gute Frage, denn der Entwickler BioWare Montreal ist nun ein Support Studio laut vier vertrauenswürdigen Quellen. Das heißt nicht, dass es kein Mass Effect mehr gibt. Es wäre unwahrscheinlich, dass sie das Franchise komplett zerstören. Laut einer Quelle wird Mass Effect erstmal in Ruhe gelassen.

Letzten Monat wurden bereits einige BioWare Montreal Mitarbeiter zum EA Motive Studio transferiert, um an Star Wars Battlefront II zu arbeiten. Die restlichen Mitarbeiter unterstützen alle anderen Spiele sowie „Code Dylan“.

Es wäre möglich, dass das Spiel auf der E3 vorgestellt wird. BioWare Montreal arbeitet trotzdem weiter an Patches und dem Multiplayer von Mass Effect Andromeda. Einige BioWare Studios wie das in Edmonton und Austin helfen auch bei Code Dylan aus. EA hat folgendes Statement an BioWare Montreal Studio Director Yanick Roy geschickt:

„Unser Team bei BioWare und EA haben viel Arbeit investiert, um Mass Effect Andromeda für die Spieler auf der ganzen Welt bereitzustellen. Auch wenn sich BioWare darauf konzentriert sich weiter um die Community und den Live Support zu kümmern, schauen wir wie vorbeireitet wir sind für die nächste Erfahrung die wir erstellen. Die Teams in EA Worldwide Studios sind voller Talente, mehr als je zuvor. Wir arbeiten mit anderen Studios, um uns auf Schlüsselprojekte zu fokussieren. Das BioWare und Motive Team teilen sich das Studio in Montreal. Dadurch haben wir BioWare Mitarbeiter, die das Motive Team mit aktuellen Projekten unterstützen können. Wir fügen auch Teams zusammen, die bei anderen BioWare Projekte aushelfen.“

Uns erwartet noch viel von BioWare in naher Zukunft.