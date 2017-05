Bisher ist Mass Effect Andromeda nur für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Doch was ist mit Nintendo Switch? Immerhin erscheint die Konsole ja 20 Tage vor dem Start des Sci-Fi-Rollenspiels.

Mass Effect Andromeda – Tür für Switch ist nicht geschlossen

Dabei sagte Producer Fabrice Condominas: „Wir werden sehen, was … die Tür ist nicht verschlossen. Aber es ist nicht etwas, woran wir aktiv arbeiten.“

Für den Moment gibt es also keine Infos oder Ankündigungen. Sobald sich das ändert, lassen wir es euch wissen. Der Titel erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wie immer werden wir zum Release einen Test des Spiels parat haben.

