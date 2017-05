In einem Gespräch mit dem Official Xbox Magazine hat Creative Director Mac Walters von Bioware über Mass Effect Andromeda gesprochen. Dabei enthüllte er, dass das Dialog-System nicht mehr auf dem Paragon oder Renegade System basiere.

Mass Effect Andromeda – Alten Systeme auf Shepard zugeschnitten

Demnach habe man sich auf ein neues System geeinigt, weil Paragon und Renegade zu stark auf Shepard zugeschnitten waren. Und so habe es wenig Sinn gemacht, diese zu verfolgen. „Jetzt haben wir etwas, was sich um Zustimmen oder Ablehnen dreht. Ich mag das, weil es in der alten Trilogie immer nur hier ‚Ich spiele Paragon‘ und dann wusstest du immer, wie du dich entscheiden würdest.“

Und in der Tat ist es richtig, dass Mass Effect Spieler immer dafür belohnte, den guten oder bösen Buben zu spielen. Mit dem neuen System erfassen die Entwickler weitere Nuancen. „Mit Zustimmen oder Ablehnen ändern sich auch die Umstände und es ändert sich mit jedem Charakter, den du ansprichst. Damit bist du viel mehr in ein Gespräch verwickelt und weißt nicht sofort, was du machen wirst.“

Kurzum: Gespräche müssen nicht mehr nur schwarz oder weiß sein. Außerdem können die Charaktere nun in verschiedenen Tonlagen antworten, um ihren Gemütszustand zu signalisieren. „Ich denke, das bringt uns zurück zur traditionellen Rollenspiel-Art, in der es mehr um Gefühle als um ‚Bin ich gut oder böse‘ geht.“

Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März 2017 in Europa.

Quelle