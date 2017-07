Mass Effect Andromeda hatte durchaus einen schwachen Start. Dafür könnt ihr aber den Anfang nun gratis zocken.

Vorerst gab es dieses Angebot nur für Origin Access Abonnenten, jetzt kann jedoch jeder 10 Stunden das Spiel spielen vor dem Kauf. Startet also euren PC oder eure PS4 bzw. Xbox One, wenn ihre die Kampagne oder den Multiplayer zocken wollt.

Zu Beginn von Mass Effect Andromeda gab es viele Probleme. Es hat sich mittlerweile aber einiges geändert und dazu kommt es ist gratis. Daher solltet ihr dem Titel vielleicht doch noch eine Chance geben. Trotzdem sind die ersten Stunden des Spiels nicht die besten, trotz der Verbesserungen. Es gibt aber im Internet einige Guides, um aus den langweiligen Stunden etwas schneller rauszukommen.

Fight for a new home in a dangerous galaxy. The Mass Effect: Andromeda Trial is now available on all platforms! pic.twitter.com/t4r2kvyenc

— Mass Effect (@masseffect) 13. Juli 2017