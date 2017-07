Capcom hat auf der San Diego Comic Con neue Helden für Marvel vs Capcom Infinite angekündigt. So sind Frank West, Gamora, Haggar und Spider-Man mit dabei.

Marvel vs Capcom Infinite – Auch Nemesis aus Resident Evil an Bord

Der japanische Entwickler und Publisher zeigte die ganze Riege an neuen Kämpfern in Action. The Mind Stone ist übrigens der fünfte Infinity Stein, welcher Nutzern ermöglicht, einen Griff-Angriff sowohl in der Luft als auch auf dem Boden durchzuführen. Wenn ihr alles richtig macht, kann sich euer Gegenüber anschließend für einige Sekunden nicht wehren.

Außerdem gaben die Entwickler bekannt, dass es eine Menge an Singleplayer-Modi geben soll. Der Mehrspieler-Modus des Spiels besteht aus einer Reihe von Online-Modi und Inhalten. Dazu zählen Ranked Games, Casual Matches, globale Leaderboard, Online Lobbies sowie ein Zuschauermodus.

Beim Solo-Content könnt ihr euch auf das Arcade, Training, Mission Modes und einen cineastischen Story-Modus freuen.

Marvel vs Capcom Infinite erscheint am 19. September für PC, PS4 und Xbox One.