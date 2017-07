Wenn ihr euch Chun-Li in Marvel vs Capcom Infinite anseht, dann bemerkt ihr: Die Dame sieht ziemlich schlecht aus. Und das sollte nicht sein! Das wissen auch die Entwickler bei Capcom und versprechen Besserung.

Marvel vs Capcom Infinite – Yoshinori Ono gelobt Besserung

Auf der San Diego Comic-Con sprach Yoshinori Ono, Producer des Spiels, über Feedback der Fans. „Das Entwicklerteam arbeitet hart an der Finalisierung des Spiels. Und auf Basis des Feedbacks wollen wir Verbesserungen für Chun-Li sowie andere Capcom-Charaktere implementieren,“ sagte er. „Da es sich hierbei um ein ‚Work in Progress‘ handelt, gibt es noch keine vorzeigbaren Ergebnisse. Seid aber gespannt!“

Die Chancen stehen also sehr gut, dass Chun-Li besser aussieht als in den bisherigen Trailer. In anderen News: Zuletzt kündigte Capcom Spider-Man, Frank West, Nemesis und mehr an für das Fighting Game.

Marvel vs Capcom Infinite erscheint am 19. September 2017 für PC, PS4 und Xbox One.